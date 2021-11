Bastoni: «Inter gruppo unito, Inzaghi prosegue il lavoro iniziato da Conte»

Bastoni dopo Milan-Inter terminata 1-1 ha parlato del suo ruolo attuale sotto la guida Inzaghi. Di seguito le sue parole su DAZN.

RUOLI – Bastoni dopo Milan-Inter 1-1, su DAZN ha parlato così: «Io ala oggi? Non ci sono più ruoli predefiniti, il mister ci chiede questo. Nel calcio attuale non esistono più i ruoli di una volta. Per noi era importante vincere, però quando non vinci provi almeno a non perdere. Quando si gioca ad alta intensità qualche errore tecnico lo puoi fare però siamo soddisfatti della partita. Io mi sento importante in questa squadra, siamo un gruppo veramente unito. Un lavoro che è iniziato con mister Conte e che Inzaghi sta portando avanti. Non esistono titolari e riserve, ci sentiamo tutti al centro del progetto».

IN NAZIONALE – Bastoni parla del prossimo impegno con l’Italia: «Un commento in vista della sfida contro la Svezia? Visto la recente vittoria contro l’Inghilterra dove loro si sono portati avanti allora meglio star zitti! (ride, ndr)».