Bastoni dopo Milan-Inter: «Non è il risultato che ci saremmo meritati!»

Bastoni è partito titolare nel derby tra Milan e Inter terminato sul punteggio di 1-1 (vedi articolo). Sui propri account social, il difensore ha commentato la sfida di San Siro.

RISULTATO – Alessandro Bastoni non è soddisfatto del pareggio nel derby contro il Milan. Il difensore dell’Inter, costretto a lasciare il campo negli ultimi minuti per un fastidio alla coscia (vedi articolo), è stato autore di una buona prestazione ma i nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 dopo essere passati in vantaggio con Hakan Calhanoglu su rigore. Attraverso il proprio account Instagram, il classe ’99 ha commentato la sfida contro i rossoneri: “Non è il risultato che ci saremmo meritati, testa e cuore alla prossima partita”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni