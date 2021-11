Skriniar: «Abbiamo dominato. Dobbiamo sfruttare le occasioni»

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti dopo il fischio finale di Milan-Inter 1-1, posticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

DOMINIO – Skriniar si rammarica per una partita a suo dire dominata che l’Inter non è stata in grado di vincere: «Viste le occasioni sono due punti persi. Dobbiamo sfruttare le occasioni e stasera dovevamo vincere. Secondo me ci manca questo step, questi scontri diretti li dobbiamo sfruttare. Abbiamo dominato e creato di più del Milan, ma purtroppo alla fine c’è solo un punto. Sicuramente le ultime partite stiamo facendo bene, siamo organizzati ed equilibrati. Dobbiamo sfruttare le nostre occasioni».