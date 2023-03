Baroni: «Merito all’Inter, fatta partita vera! Equilibrio rotto da nostro errore»

Marco Baroni ha parlato nel post-partita di Inter-Lecce, match terminato con il punteggio di 2-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

DIFFICILE – Queste le parole di Baroni: «Io credo che c’è da dar merito all’Inter che ha fatto una partita vera di spessore tecnico e di aggressività. L’equilibrio è stato rotto da un nostro errore, dove abbiamo preso gol. A me la squadra è piaciuta, sono gare che ci fanno crescere. C’è da migliorare dal pinto di vista tecnico ed un pelino l’impatto con questo campo e con una squadra che ha giocato con qualità. Quando vieni a fare queste partite devi venire a fare la partita perfetta. Hjulmand? Un ragazzo che sta crescendo tantissimo, ha una fisicità fenomenale nel recupero della palla. E un ragazzo giovane, ha impattato benissimo in questa categoria. La squadra ha sempre voglia di migliorare e mettersi in discussione. Lui come altri ragazzi è uno che farà strada. Io rinnovo sempre alla squadra l’alzare l’attenzione, questo è un campionato difficile. Noi dobbiamo pensare gara dopo gara. Io ho trovato grande partecipazione sin da subito, molti giovani qualche meno giovane. Abbiamo messo all’interno del gruppo valori importanti su cui costruiamo tanto lavoro di squadra ed individuale».