Moviola Inter-Lecce: Manganiello non decide mai! Ignora anche un rigore

Inter-Lecce ha avuto Manganiello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LECCE, PRIMO TEMPO – Gianluca Manganiello voto 4.5. Arbitraggio di scarsissimo livello, peraltro non è la prima volta che gli capita e questo dovrebbe far riflettere i vertici dell’AIA. La peggiore mancanza è che non decide praticamente mai, lascia quasi sempre proseguire anche quando qualcosa – di grosso – c’è. Magari non al 5′, quando Alessandro Tuia rinvia correttamente il pallone e solo dopo – sullo slancio – colpisce Lautaro Martinez per la dinamica dell’azione. Non è da rigore. Situazione simile al 22′, quando Valentin Gendrey entra in scivolata e colpisce prima la palla e poi Robin Gosens. Un po’ ha comunque rischiato, anche in questo caso era in area. Poco dopo manca un giallo a Youssef Maleh, che ferma Gosens diretto verso la porta centralmente. Sulla punizione respinge Morten Hjulmand col braccio in barriera, attaccato al corpo ma pure lui con un minimo brivido. Ancora Gendrey in scivolata in area di rigore al 37′, stavolta su Denzel Dumfries: palla piena, il contrasto è regolare. Il recupero diventa da due a tre minuti per un problema fisico accusato da Tuia.

MOVIOLA INTER-LECCE, SECONDO TEMPO – È evidente il rigore negato all’Inter al 66′, con Gosens che anticipa Alexis Blin ed è colpito con un calcio da quest’ultimo. C’è un check, Manganiello decide per l’ennesima volta di non far nulla e il VAR non lo aiuta. Avrebbe dovuto mandarlo al monitor perché l’errore è evidente e si è perso un intervento del tutto scorretto. Si chiude al 93′ senza ammoniti, ma uno per il Lecce come descritto in precedenza doveva esserci.