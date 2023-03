Darmian: «Inter, i tre punti oggi erano doverosi! Dato un segnale»

Darmian ha avuto una partita tranquilla in Inter-Lecce, il 2-0 valso il ritorno al successo dopo lo scivolone di sette giorni fa al Dall’Ara di Bologna. A Inter TV, il difensore ha detto la sua sulla sfida vinta con un gol per tempo.

FATTO QUANTO SI DOVEVA – Matteo Darmian commenta Inter-Lecce 2-0: «Volevamo riscattare la sconfitta di Bologna. Guardando il calendario abbiamo tante partite importanti che ci attendono da qui alla sosta, ora guardiamo avanti: se le affrontiamo con questo atteggiamento e questa voglia ci possiamo togliere tante soddisfazioni. L’abbiamo preparata bene, avevamo voglia di riscatto. All’andata era la prima del campionato e ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo preso i tre punti, oggi è stata diversa: abbiamo gestito, trovato il gol nel primo tempo e chiuso nel secondo col gol di Lautaro Martinez. Penso sia una vittoria meritata. Sapevamo le caratteristiche del Lecce e abbiamo cercato di limitarle, poi loro sono molto bravi nelle ripartenze. Hanno giocatori veloci davanti, dovevamo stare attenti perché in certe partite magari abbiamo perso palle sanguinose in uscita. Era necessario evitare questo e fare bene in fase di possesso, da questo passava la vittoria. Segnale dato? Sì, assolutamente, vista la sconfitta della settimana scorsa e alcuni risultati di questa erano doverosi i tre punti. Li abbiamo portati a casa, da domani pensiamo allo Spezia».