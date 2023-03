L’Inter risolve la pratica Lecce, apre Mkhitaryan e chiude Lautaro Martinez!

L’Inter ha vinto contro il Lecce 2-0 in campionato. Decisivi i gol per tempo di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Nerazzurri che riagguantano il secondo posto solitario

BELLA VITTORIA − È un’Inter concentrata e attenta contro il Lecce, che non sbaglia l’approccio. L’1-0 del primo tempo targato Henrikh Mkhitaryan non spegne il ritmo della squadra di Simone Inzaghi, che entra bene dagli spogliatoi. Al minuto 53 arriva il raddoppio: discesa di Denzel Dumfries sulla destra, cross al rimorchio per Lautaro Martinez che batte Falcone per il 2-0. Bella l’esultanza del Toro che chiama il pubblico a ringraziare proprio l’olandese. L’assist dà maggior coraggio al laterale che si fa vedere ancora qualche scorribanda sulla fascia. L’Inter attacca alla ricerca anche del terzo gol, con Gosens che steso in area non riesce a calciare verso Falcone. Per Manganiello non c’è nulla. Episodio molto discutibile. Nel finale, Inzaghi dà spazio anche a Lukaku per Lautaro Martinez, Brozovic per Mkhitaryan, Gagliardini per Calhanoglu e D’Ambrosio al posto di Dumfries. Match che finisce dopo 3′ di recupero. Gioia anche per Zanotti, entrato al 90′ per Gosens.