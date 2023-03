Marcolin: «Inter difficile da battere se concentrata! Mkhitaryan campione»

L’Inter ha risposto alla vittoria della Lazio a Napoli e alla sconfitta del Milan a Firenze conquistando 3 punti che la proiettano al secondo posto in classifica in solitaria. Secondo Dario Marcolin, opinionista per DAZN, la squadra di Inzaghi quando sta bene può battere chiunque. Poi l’ex calciatore si sofferma sul centrocampo nerazzurro e non solo

POTENZIALE – L’Inter batte il Lecce a San Siro scavalcando la Lazio e staccando il Milan in classifica. Dario Marcolin analizza l’ottima prova dei nerazzurri: «Che messaggio manda l’Inter? Ha dato una risposta caratteriale, è stata un’Inter cattiva e concentrata che ha cominciato ad accettare la pressione del Lecce e ha fatto girare palla. Un’Inter ritrovata, fa arrabbiare pensare ai punti persi che avrebbero portato la squadra di Inzaghi a -5 dal Napoli, ma oggi quello deve essere un capitolo vecchio. D’ora in poi deve essere una nuova Inter che guarda sì al campionato ma anche alla Champions League. L’Inter è rimasta l’Inter per oltre 90 minuti, la testa è l’arma in più e lo ha dimostrato stasera. Il potenziale di questa squadra, se è concentrata, cattiva e fa il gioco del suo allenatore, è difficile da battere. Anzi devi adattarti all’Inter perché è una squadra che fa la partita».

ATTACCO – Marcolin prosegue parlando dell’attacco interista e del momento di Denzel Dumfries: «Lautaro Martinez? Secondo me starà tanti anni all’Inter. Magari oggi non ha fatto una grandissima gara a parte il gol però si batte, si muove, aiuta la squadra e rincuora i compagni. Ha fatto un gesto verso Dumfries quando ha fatto gol mettendo davanti il gruppo e richiamando l’attenzione sull’olandese. E infatti il pubblico quando è uscito ha applaudito. Il problema di Dumfries è più mentale che fisico, oggi ha fatto quel passo in più verso la squadra ritrovando un gruppo affiatato. Oggi se mi chiedi la coppia d’attacco titolare ti dico Lautaro sì ma non so tra Dzeko e Lukaku, secondo me nemmeno Inzaghi lo sa così bene. Devono sposarsi con le caratteristiche dell’argentino. Oggi Dzeko ha fatto un’ottima partita, Lukaku è entrato bene tenendo Umtiti a distanza».

LOTTA SERRATA – Poi un commento sulla lotta Champions League: «Anche la Lazio ha fatto una grandissima prestazione contro il Napoli, il Milan ultimamente ha perso terreno nei confronti di queste squadre. Chi rimane fuori? Dirtene una diventa difficile perché ogni settimana c’è una che sale e una che scende, la vittoria dell’Inter è come mettere fieno in cascina per blindare il secondo posto. Il futuro dell’Inter si decide in dieci giorni? Più stai in Europa e più la stagione sembra positiva. Il campionato sembra ormai andato per tutti, però quando centri l’Europa ti dà una dimensione di grande squadra».

GERARCHIE – Marcolin chiude con un commento sul centrocampo dell’Inter che non contempla più l’imprescindibilità di Marcelo Brozovic: «Secondo me si fa fatica a modificare il centrocampo visto oggi, Calhanoglu ha una regia fantastica e Barella ha delle qualità uniche. Attacca la profondità, dà il là in attacco. Le sue caratteristiche ce l’hanno pochi in Italia, è un centrocampista universale. Forse qualche pecca posso trovarla in fase difensiva. Oggi Mkhitaryan fa un gol che sembra facile e invece è difficilissimo, Barella perde quasi il tempo ma per fortuna arriva l’armeno che fa il movimento giusto. Quanti giocatori mettono la palla così all’incrocio? Uno è lui, un campione».