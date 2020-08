Barella: “Inter, è l’inizio di un ciclo. Conte? Mi ha migliorato in tutto”

Dopo la splendida vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, Nicolò Barella ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”

EUREKA! – L’Inter strapazza lo Shakhtar Donetsk e raccoglie di prepotenza la sfida del Siviglia, che affronterà venerdì sera in finale di Europa League. Queste le parole di Nicolò Barella: «Abbiamo dimostrato di nuovo di essere una squadra che gioca bene, e appena ha occasione fa subito male. Siamo contenti. Miglioramenti? È l’inizio di un ciclo, a volte abbiamo sbagliato ma ci ha aiutato ad imparare. Abbiamo rivisto gli errori e avuto tempo, abbiamo grandi giocatori, un grande mister e una grande dirigenza perciò è facile. Conte mi ha migliorato in tutto: mentalità, nel modo di giocare che prima era istintivo e ora uso la testa. Discussioni in campo? Ci sta, c’era tensione, anche per me prima volta che mi giocavo qualcosa di importante. I litigi sono modi dipensare diversi ma finiscono in campo. Sono migliorato negli ultimi 30 metri, prima ero molto istintivo. Prima mi usciva la giocata però lavorando con grandi campioni, Eriksen, Sensi, mi ha aiutato tanto anche in questo. Ammonizioni? Aspetto che devo limare e migliorare. Avevo lavorato molto ad inizio anno per ridurre la foga, ogni tanto è abitudine per gli arbitri darmelo ma continuerò a migliorare».