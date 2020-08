Lukaku: “Nostro lavoro dÃ  frutti. Siviglia favorito, ma vogliamo vincere”

Lukaku: “Nostro lavoro dà frutti. Siviglia favorito, ma vogliamo vincere”

Romelu Lukaku, autore questa sera di una doppietta in Inter-Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni dell’emittente inglese BT Sport. Il centravanti belga ha commentato la finale contro il Siviglia e la stagione della sua ex squadra, il Manchester United.

FINALE DIFFICILE – Romelu Lukaku ha parlato dopo Inter-Shakhtar Donetsk, analizzando la partita di questa sera, ma anche la finale contro il Siviglia: «Ognuno in squadra sta provando a fare del suo meglio e questa sera abbiamo capitalizzato al meglio le nostre occasioni. Ora si vedono i risultati del duro lavoro fisico e tattico che abbiamo fatto per tutta la stagione, andiamo avanti così fino alla fine. Questa sera sapevamo che loro potevano fare ottime combinazioni tra di loro, abbiamo tenuto chiusa la nostra difesa e non abbiamo avuto problemi perché eravamo troppo fisici per loro. Adesso c’è ancora una partita da giocare, vogliamo vincere, giochiamo contro i favoriti e dobbiamo riposare e prepararci per la prossima partita. Il Manchester United? Ha fatto una buona stagione, Greenwood, Martial e Rashford stanno crescendo molto, la prossima stagione faranno bene, non ho dubbi».