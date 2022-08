Baena: «Felice per la vittoria sull’Inter, abbiamo reagito bene»

Alex Baena, centrocampista del Villarreal, ha analizzato brevemente la vittoria di ieri in amichevole contro l’Inter. Nelle sue parole ai canali ufficiali del club spagnolo, il giocatore si è soffermato sulla prestazione della squadra.

CHIUSURA COL BOTTO – Alex Baena è stato tra i protagonisti di Inter-Villarreal, con l’assist che ha permesso a Coquelin di trovare la rete del momentaneo 1-2. Il centrocampista, intervistato dai canali ufficiali della società spagnola, ha analizzato in questo modo la vittoria e la chiusura del precampionato: «La squadra ha giocato molto bene, abbiamo lavorato tanto. Nonostante fossero riusciti a pareggiare abbiamo reagito e siamo tornati in vantaggio. Sono felice di aver concluso in questo modo il precampionato».