Gosens, prove di crescita: minuti nelle gambe e contributo al gioco

Robin Gosens sta piano piano recuperando la condizione ottimale che dovrà portarlo a diventare (e restare) il padrone della fascia sinistra dell’Inter dopo la partenza di Ivan Perisic. Il tedesco, contro il Villarreal, ha fatto vedere una crescita (vedi focus). Con anche un assist per Romelu Lukaku.

IN CRESCITA – Dopo i tanti dubbi espressi nelle ultime settimane riguardo alla sua condizione, Robin Gosens sta – giustamente- rispondendo sul campo. Nella gara di ieri contro il Villarreal il tedesco è rimasto in campo per 54 minuti, mettendo benzina nelle gambe. L’ex Atalanta, lo sappiamo, ha avuto una stagione difficile martoriata dagli infortuni ed è giusto che Simone Inzaghi non voglia rischiare. Resta il fatto che Gosens ha comunque mostrato una buona condizione e ha anche portato un contributo tangibile in termine numerico nella sua partita. Ne è un esempio l’assist del momentaneo 1-1, pennellato per la testa di Romelu Lukaku.

DA ESTERNO A ESTERNO – Una giocata provata nella gara di ieri è stata anche quella da esterno a esterno. Non dobbiamo infatti dimenticare che Robin Gosens è andato vicinissimo alla rete (che sarebbe stata quella dell’1-0) nella gara di ieri, quando Denzel Dumfries lo ha trovato con un perfetto cambio di gioco e il tedesco non è poi riuscito a impattare nel giusto modo la palla, in posizione favorevole. Insomma, sarà necessario vedere un Gosens al meglio sulla sinistra, perché questa è una giocata che sicuramente sarà un’arma in più nello scacchiere del tecnico (e si è visto anche lo scorso anno), perché potrà fornire ulteriori soluzioni all’attacco nerazzurro. Prove di crescita per il nuovo padrone della fascia sinistra, che dovrà confermarsi tale già a partire dalla gara contro il Lecce.