Inter, difesa da registrare: troppi gol subiti nel precampionato

Nelle cinque partite giocate nel precampionato, l’Inter non ha mai concluso con la porta imbattuta. Inoltre sono stati davvero troppi i gol subiti, ben dieci. Inzaghi deve adesso registrare la fase difensiva, perché la stagione sta per iniziare.

COLABRODO – La difesa dell’Inter in questo precampionato non è certamente stata delle più impermeabili. Cinque partite, dieci gol subiti e porta mai imbattuta. Uno contro il Lugano, due contro il Monaco, uno contro il Lens, altri due contro il Lione e infine quattro, ieri, contro il Villarreal (vedi pagelle). Sono stati diversi gli errori difensivi visti in queste gare, sia per cause da imputare alla parte tecnico-tattica, sia per cause di condizione. Nell’ultimo caso rientra, per esempio, l’1-3 di Inter-Villarreal, con Milan Skriniar che non è riuscito a reggere il ritmo di corsa di Pedraza. Comprensibile, dal momento che lo slovacco è appena rientrato da un infortunio subito con la nazionale nell’ultimo turno di Nations League.

CORRERE AI RIPARI – La speranza è, naturalmente, che il precampionato dell’Inter sia servito proprio a Simone Inzaghi per capire cosa vada e cosa non vada nel suo reparto difensivo (e non solo). Ma forse dovrebbe servire anche alla società per ultimare le scelte su un possibile nuovo acquisto che vada quantomeno a fornire più alternative al tecnico. Specialmente dopo la partenza di Andrea Ranocchia, che lascia a livello numerico un vuoto nel reparto difensivo. Al momento le alternative nel terzetto arretrato dell’Inter non sono moltissime e un colpo servirebbe come il pane. Ma, fino ad allora, toccherà a Inzaghi registrare ciò che non va. E bisogna farlo subito, perché tra meno di una settimana si inizia a fare sul serio.