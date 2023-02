Amione: «Contro l’Inter questo è un punto d’oro, abbiamo dato il massimo»

Bruno Amione ieri sera contro l’Inter ha offerto una prestazione solida, riuscendo spesso a bloccare le incursioni nerazzurre. Al termine del match, il difensore ha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria esprimendo tutta la sua soddisfazione per il punto ottenuto.

PUNTO D’ORO − Bruno Amione, ha espresso grande soddisfazione per il punto e la prestazione della Sampdoria nel match di ieri contro l’Inter: «Per noi questo punto è importantissimo. Un punto che vale oro contro una squadra come l’Inter che è fortissima. Loro hanno giocatori che corrono e che giocano bene. Inoltre hanno due attaccanti come Lukaku e Lautaro Martinez che sono veramente forti. Pero io penso che abbiamo giocato bene. Abbiamo corso e lottato su ogni pallone per novanta minuti dando il cento per cento di noi stessi».