Scarnecchia: «Barella ce l’ha troppo di abitudine! Screzio con Lukaku succede»

Lo screzio fra Barella e Lukaku ieri nel primo tempo di Sampdoria-Inter (vedi articolo) continua a far discutere all’indomani della partita. L’ex calciatore Scarnecchia, parlando a Microfono Aperto su Radio Sportiva, minimizza l’episodio non ritenendolo così grave.

LA DISCUSSIONE – Roberto Scarnecchia riduce a “cose di campo” quanto avvenuto nel primo tempo di Sampdoria-Inter: «Nicolò Barella ce l’ha troppo di abitudine sbracciare. Ha trovato poi Romelu Lukaku, che sono molto amici. Simone Inzaghi ha detto che non devono succedere queste cose (vedi articolo) e ha ragione, ma succedono. Non è una novità: non c’è da scandalizzarsi. Sono cose che succedono, si cerca sempre di trovare la notizia: succede. L’allenatore ha detto bene e non devono succedere, però purtroppo può accadere quando c’è nervosismo e tensione. Oltretutto l’Inter non riusciva a sbloccare il risultato, la Sampdoria poteva addirittura vincere la partita e il pareggio può star bene a entrambe».

PAREGGIO NON PESANTE – Scarnecchia non ritiene che, a prescindere dall’episodio Barella-Lukaku, quella di ieri sia una serata da dimenticare: «L’Inter ha 44 punti, le altre sono a 41 ed è seconda. Ma il Napoli è a 59: sicuramente vincendo avrebbe staccato le altre ma non di tanto. Ci sta, perché adesso le piccole non sono mai partite facili: anche la Sampdoria ha giocato la sua partita, lo stesso vale per le altre squadre che hanno affrontato l’Inter».