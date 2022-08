Alvini: «Vittoria Inter meritata ma risultato pesante! Complicata noi»

Alvini, tecnico della Cremonese, dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, su DAZN parla di risultato troppo pesante per quanto visto in campo.

RISULTATO INGIUSTO – Massimiliano Alvini dà i giusti meriti all’Inter per la vittoria, ma sul risultato di 3-1 il tecnico precisa: «Il risultato è troppo pesante per la prestazione che abbiamo avuto in un certo momento della partita. Abbiamo messo noi la partita nel binario giusto, avevamo trovato le distanze giuste, ma abbiamo regalato il primo gol su una palla gol nostra clamorosa. Ce la siamo complicata, è una sconfitta meritata ma non in queste proporzioni. In queste prime quattro giornate di campionato abbiamo avuto tante palle gol, le hanno avute anche gli avversari però concretizzano. A me oggi la Cremonese a Milano contro l’Inter non è dispiaciuta per niente, però abbiamo concesso noi dei gol. È un risultato che ci penalizza troppo».