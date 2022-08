Moviola Inter-Cremonese: tutto buono sul primo e terzo gol

Inter-Cremonese ha avuto Fourneau come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-CREMONESE, PRIMO TEMPO – Francesco Fourneau voto 6.5. Poche situazioni da gestire, ne esce con tranquillità. Al 12′ il primo gol dell’Inter, sul tiro di Edin Dzeko c’è Emanuel Aiwu a tenere in gioco Joaquin Correa: gol regolare. Al 17′ Giacomo Quagliata placca Denzel Dumfries che stava andando via sulla linea del fallo laterale, poteva starci il giallo invece manco fallo. Rischia un minimo Charles Pickel al 35′, per un fallo su Hakan Calhanoglu. Protesta Luka Lochoshvili chiedendo un fallo di Edin Dzeko quando rimane a terra, il tocco con la mano del bosniaco è però fortuito. Tuttavia, in caso di gol, sarebbe dovuto arrivare un check del VAR.

MOVIOLA INTER-CREMONESE, SECONDO TEMPO – Al 50′ ammonito Cyriel Dessers, che protesta chiedendo un rigore per la Cremonese. Non c’è nulla: leggera trattenuta di maglia di Milan Skriniar, ma nulla di particolare. Una decina di minuti dopo David Okereke spinge Dumfries e il successivo tocco col braccio dell’esterno dell’Inter arriva a irregolarità già commessa. Altro cartellino per Aiwu, stavolta gioco duro su Calhanoglu travolgendolo. Regolare anche il gol del momentaneo 3-0, con Lautaro Martinez in posizione assolutamente buona quando riceve il gran filtrante di Nicolò Barella. Poco dopo sull’argentino arriva in ritardo Johan Vasquez, a palla già scaricata, e il cartellino giallo è inevitabile. Tre minuti di recupero a gara già indirizzata.