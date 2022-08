FOTO − Bellanova, primi minuti Inter: «Esordio e 3 punti importantissimi»

Bellanova ha esordito per la prima volta con la maglia dell’Inter entrando al 79′ al posto di Dumfries. Il laterale ex Cagliari soddisfatto per i tre punti ottenuti dalla Beneamata

DEBUTTO − Esordio per Raoul Bellanova che sfreccia per la prima volta a San Siro con la maglia dell’Inter. L’ex Cagliari è entrato per Dumfries negli ultimi minuti di gara. Minutaggio importante per guadagnare fiducia. Bellanova, che non ha mai nascosto la sua fede per l’Inter, ha espresso la sua soddisfazione su Instagram.

Sicuramente Bellanova non dimenticherà facilmente questo giorno.