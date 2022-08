Calhanoglu: «Milan forte, Inter ha fuoco dentro! Assist Barella? Vi spiego»

Calhanoglu al parlato al termine di Inter-Cremonese, sfida valevole per il turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 3-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

FUOCO DENTRO – Hakan Calhanoglu parla così alla fine di Inter-Cremonese: «Adesso ho sentito che è la mia cinquantesima partita con l’Inter, sono contento e spero di fare più partite possibili. Era importante vincere, abbiamo fatto un grande lavoro dopo la Lazio e abbiamo meritato questa vittoria con la Cremonese. L’assist per Barella? Adesso ci conosciamo da tanto tempo, noi cerchiamo tutti i compagni in campo. Ho visto che era lì e poi ha fatto un grandissimo gol e sono contento per lui. Il derby? Sappiamo che il Milan è diventata una squadra forte, sabato ci aspetta una partita difficile però noi siamo carichi come l’anno scorso. Inter e Milan hanno fatto un grande campionato, però quest’anno abbiamo il fuoco dentro. Lukaku? Tutti sono contenti, anche lui. L’anno scorso abbiamo giocato senza di lui e quindi non sono cambiate molto le cose, lui aiuterà sempre in campo. Spero torni presto, però noi sentiamo la sua forza anche fuori dal campo».