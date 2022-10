Inter-Viktoria Plzen, non solo la conferenza di Inzaghi: le attività della vigilia

Martedì sarà la vigilia di Inter-Viktoria Plzen. In programma non solo la conferenza stampa di Simone Inzaghi per la quinta sfida del girone di UEFA Champions League. Di seguito tutte le attività di vigilia.

ATTIVITÀ DELLA VIGILIA – Inter-Viktoria Plzen andrà in scena mercoledì alle 18:45, ma le attività correlate al match di Champions League inizieranno a partire da martedì. Appuntamento con la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle ore 14:00, con i nerazzurri che hanno per le mani la qualificazione agli ottavi di finale. Le attività della vigilia annunciate dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale riguardano gli allenamenti. La squadra poi si riunirà per l’allenamento alle 15:45. Alle 17 sarà il momento della conferenza stampa degli ospiti che andrà in scena a San Siro. La squadra ceca, infine, si allenerà proprio al Meazza a partire dalle ore 18.

Fonte: Inter.it