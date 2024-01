Inter-Verona, lavoro per Lautaro Martinez e Dimarco! Una sensazione – Sky

Si avvicina Inter-Verona, primo match dell’anno. Lautaro Martinez e Dimarco sono pronti al rientro: uno dei due, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha più chance di giocare

RECUPERO − Simone Inzaghi in vista di Inter-Verona recupera due pezzi pregiati. Le parole di Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24: «Lautaro Martinez e Dimarco hanno svolto lavoro differenziato anche oggi ma a buon ritmo, domani torneranno in gruppo. Questo è il primo passo importante per riaverli a disposizione per la sfida col Verona. Poi le valutazioni le farà l’allenatore, più chance per Lautaro Martinez che per l’esterno. Ma sono due giocatori che possiamo considerare recuperati, così come Calhanoglu che ha smaltito la febbre».