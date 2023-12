Inter-Udinese, altro sold-out in arrivo! Media spettatori da primato

L’Inter raggiunge risultati, vince ed esalta la folla. I tifosi nerazzurri seguono l’onda positiva e si dimostrano vicini ai beniamini. Sabato contro l’Udinese alle 20.45 previsto l’ennesimo sold-out della stagione.

PIENONE – Per Inter–Udinese è previsto un altro sold-out allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro secondo Sport Mediaset. I tifosi nerazzurri hanno sempre seguito la propria squadra, in un momento di esaltazione come questo era impossibile non arrivare a certi numeri. Circa 70.000 spettatori previsti per la gara di sabato sera alle ore 20.45, la media in stagione è superiore ai 73.100 per partita. In Serie A non ha mai raggiunto nessuno questi numeri. Inevitabili i complimenti ai supporters dell’Inter.