Inter, tour de force a centrocampo: anche Perisic confermato. Un ritorno – CdS

L’Inter difficilmente cambierà a centrocampo, soprattutto in questo finale di stagione. Tutti confermati compreso Ivan Perisic, ma dalla parte opposta c’è un ritorno da titolare.

A CENTROCAMPO – Inter, oggi contro la Roma impossibile immaginare dei cambi a centrocampo. Il terzetto formato da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanglu è destinato ad un vero tour de force in questo finale di stagione. Per concludere la linea, sulla parte destra dovrebbe tornare Denzel Dumfries da titolare, con l’ennesima conferma (meritata) di Ivan Perisic sulla parte opposta e Robin Gosens pronto a subentrare a partita in corso così come contro il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.