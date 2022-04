Serie A 2021-2022, 34ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Quintultima giornata di Serie A determinante per i tanti scontri di spessore in programma fino a lunedì sera, a partire da Inter-Roma: ecco i diffidati e gli squalificati per il turno che prenderà il via alle 15 con Torino-Spezia e Venezia-Atalanta.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 34ª GIORNATA

TORINO-SPEZIA sabato 23 aprile ore 15

Diffidati Torino: Ola Aina, Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji, Wilfried Singo (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Torino: nessuno

Diffidati Spezia: Simone Bastoni, Martin Erlic, Emmanuel Gyasi, Thiago Motta (allenatore) (prossima partita Lazio in casa)

Squalificati Spezia: nessuno

VENEZIA-ATALANTA sabato 23 aprile ore 15

Diffidati Venezia: Mattia Caldara, David Okereke, Antonio Junior Vacca (prossima partita Juventus in trasferta)

Squalificati Venezia: Ridgeciano Haps (una giornata), Sofian Kiyine (una giornata)

Diffidati Atalanta: nessuno (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Atalanta: nessuno

INTER-ROMA sabato 23 aprile ore 18

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Ivan Perisic, Arturo Vidal (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Tammy Abraham, Sérgio Oliveira (prossima partita Bologna in casa)

Squalificati Roma: Daniel Fuzato (una giornata), Nicolò Zaniolo (una giornata)

VERONA-SAMPDORIA sabato 23 aprile ore 20.45

Diffidati Verona: Federico Ceccherini, Fabio Depaoli, Marco Davide Faraoni, Igor Tudor (allenatore), Miguel Veloso (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

Diffidati Sampdoria: Albin Ekdal, Tomas Rincon (prossima partita Genoa in casa)

Squalificati Sampdoria: nessuno

SALERNITANA-FIORENTINA domenica 24 aprile ore 12.30

Diffidati Salernitana: Grigoris Kastanos, Joel Obi, Luca Ranieri (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Salernitana: nessuno

Diffidati Fiorentina: Sofyan Amrabat, Gaetano Castrovilli, Alvaro Odriozola (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Fiorentina: nessuno

BOLOGNA-UDINESE domenica 24 aprile ore 15

Diffidati Bologna: Roberto Soriano (prossima partita Inter in casa)

Squalificati Bologna: Marko Arnautovic (una giornata), Gary Medel (due giornate), Adama Soumaoro (una giornata)

Diffidati Udinese: Jean-Victor Makengo, Nehuén Pérez, Rodrigo Becao, Brandon Soppy (prossima partita Fiorentina in trasferta)

Squalificati Udinese: Nahuel Molina (una giornata)

EMPOLI-NAPOLI domenica 24 aprile ore 15

Diffidati Empoli: Filippo Bandinelli, Riccardo Marchizza, Lorenzo Tonelli (prossima partita Torino in casa)

Squalificati Empoli: nessuno

Diffidati Napoli: Diego Demme (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Napoli: Kalidou Koulibaly (una giornata)

GENOA-CAGLIARI domenica 24 aprile ore 18

Diffidati Genoa: Manolo Portanova (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Genoa: nessuno

Diffidati Cagliari: Giorgio Altare, Dalbert Henrique, Razvan Marin, Kevin Strootman (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Cagliari: Matteo Lovato (una giornata)

LAZIO-MILAN domenica 24 aprile ore 20.45

Diffidati Lazio: Ciro Immobile, Luiz Felipe, Adam Marusic, Patric (prossima partita Spezia in trasferta)

Squalificati Lazio: nessuno

Diffidati Milan: Brahim Diaz, Alessio Romagnoli (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Milan: nessuno

SASSUOLO-JUVENTUS lunedì 25 aprile ore 20.45

Diffidati Sassuolo: Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Georgios Kyriakopoulos (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Sassuolo: nessuno

Diffidati Juventus: Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic (prossima partita Venezia in casa)

Squalificati Juventus: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.