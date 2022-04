Inter-Roma, secondo sold out consecutivo: raggiunti quota 150mila! – CdS

Inter-Roma, a San Siro secondo sold out consecutivo per i nerazzurri che raggiungono dunque quota 150mila spettatori in poco tempo.

TUTTO ESAURITO – Inter-Roma, San Siro per la seconda volta sold out nel giro di soli cinque giorni dopo quello registrato in Coppa Italia contro il Milan. Oggi verranno messi in vendita gli ultimi tagliandi a disposizione. Per l’Inter significa raggiungere la straordinaria quota di 150mila spettatori nel giro di poco tempo, ma anche una doppia festa al botteghino alla luce degli 8 milioni (circa) complessivi. Anche il settore ospiti sarà praticamente tutto esaurito, con poco meno di 4mila tifosi giallorossi presenti a Milano.

ACCOGLIENZA SPECIAL(E) – Come accaduto anche in Coppa Italia, anche questa sera ci sarà un’accoglienza importante per l’ex José Mourinho, entrato ormai nella leggenda dopo il 2010. C’è però uno scudetto da conquistare, e la spinta sarà in ogni modo tutta per la squadra nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.