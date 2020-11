Inter-Torino, le scelte di Conte sugli esterni: un ballottaggio – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Torino di domenica pomeriggio sarà l’occasione per rivedere in campo i nerazzurri dopo la sosta nazionali: Antonio Conte ha un ballottaggio per quanto riguarda le fasce

Domenica torna in campo l’Inter per la sfida casalinga di campionato contro il Torino. In vista della partita contro i granata il tecnico Antonio Conte, che ritrova l’intera rosa dopo la sosta per le nazionali, deve fare delle scelte anche in ottica Real Madrid. Ci sarebbe in particolar modo un ballottaggio tra Young e Perisic per quanto riguarda la fascia sinistra: tutto a posto invece sulla fascia destra dove dovrebbe giocare regolarmente Hakimi. A riportarlo è Andrea Paventi per “Sky Sport 24”.