Inter-Torino: le scelte, dubbio Eriksen, possibilità Ranocchia? – SM

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Le possibili scelte di Antonio Conte per Inter-Torino di domani pomeriggio. Eriksen in lizza per una maglia da titolare, possibilità anche per Ranocchia in difesa

Domenica pomeriggio l’Inter torna in campo contro il Torino per la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Antonio Conte deve fare delle scelte pensando anche alla sfida di Champions League contro il Real Madrid per cui potrebbero vedersi alcuni cambi rispetto alla formazione tipo. Secondo “Sport Mediaset” a centrocampo Eriksen, rinfrancato dalle prestazioni in nazionale e dal sostegno di Lukaku, si gioca una maglia con Vidal, un altro giocatore rilanciato dalle ottime prestazioni in nazionale. In difesa possibilità per Ranocchia: l’ex capitano potrebbe far rifiatare de Vrij.