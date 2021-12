Inter-Spezia, Barella verso la panchina. Bagarre Gagliardini-Vidal − SM

È il giorno di Inter-Spezia, fischio d’inizio alle ore 18.30. Inzaghi potrebbe far riposare qualche stakanovista e l’indiziato numero uno è Barella. Ballottaggio tra Gagliardini e Vidal per sostituirlo

BAGARRE − Inter-Spezia, manca ormai sempre meno. I nerazzurri sono a caccia del poker di successi per rimanere agganciati al treno primo posto (Napoli a -4). In vista del match di San Siro, Simone Inzaghi sta risolvendo gli ultimi dubbi. Come riporta Sport Mediaset, l’unico stakanovista che va verso il riposo è Nicolò Barella, il quale potrebbe essere sostituito da uno tra Roberto Gagliardini e Arturo Vidal. Al momento, sono in salita le quotazioni dell’ex centrocampista dell’Atalanta. Accanto lui, pronti Brozovic e Calhanoglu. Per il resto, Dumfries e Perisic saranno in corsia con Dimarco come terzo centrale mancino. In avanti, Correa prenderà il posto di Dzeko al fianco di Lautaro Martinez.