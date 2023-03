Inter, Skriniar si allena (parzialmente) in gruppo: tentativo Porto

Milan Skriniar è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Buona notizia in casa Inter in vista del match di Champions League contro il Porto.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, c’è una buona notizia in casa Inter. Milan Skriniar è tornato ad allenarsi in gruppo, seppur parzialmente. Il difensore slovacco proverà ad esserci dunque martedì in Portogallo contro il Porto in Champions League.

Fonte: Sky Sport