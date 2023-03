Dimarco pronto a tornare: suo il posto da titolare in Porto-Inter

Dopo le ultime uscite nelle quali Robin Gosens è sceso in campo dal primo minuto sulla fascia sinistra dell’Inter, è il momento per Federico Dimarco di riprendersi il posto da titolare in Porto-Inter. Specialmente dopo il recupero dall’infortunio.

RITORNO – Dopo le ultime tre gare nelle quali non è sceso in campo da titolare a causa di un problema fisico, Federico Dimarco è pronto a tornare dal primo minuto in occasione di Porto-Inter. L’esterno sinistro nerazzurro è infatti l’indiziato principale a partire da titolare nella difficile sfida di martedì in UEFA Champions League, con Robin Gosens di ritorno in panchina.