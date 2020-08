Inter-Shakhtar Donetsk, Conte sicuro: non cambia. Eriksen out...

Inter-Shakhtar Donetsk, Conte sicuro: non cambia. Eriksen out – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk si avvicina. A poche ore dal fischio d’inizio della semifinale di Europa League, sono praticamente nulli i dubbi di Antonio Conte sulla formazione da schierare (qui le probabili). Di seguito tutte le ultime novità riportate da SkySport24: Eriksen ancora in panchina

VERSO INTER-SHAKHTAR DONETSK – La semifinale di Europa League è alle porte e ormai permangono pochissimi dubbi sulla formazione di Conte che affronterà lo Shakhtar. Ancora out Skriniar, ormai Godin si è preso il posto sul centro-destra. Completano il reparto de Vrij e Bastoni, con Handanovic in porta. A centrocampo solo conferme; D’Ambrosio prevale a destra, a sinistra c’è Young. Barella-Brozovic-Gagliardini al centro, con Eriksen inizialmente dalla panchina. In avanti certa la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.