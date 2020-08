Marianella: “Inter, oggi partita cruciale. Eriksen? Panchina giusta. Conte…”

Marianella ha presentato la partita di questa sera tra Inter e Shakhtar Donetsk, valida per la semifinale di Europa League. Il commentatore evidenzia l’importanza dell’appuntamento di questa sera per la recente storia e il futuro nerazzurro. Focus su Eriksen e Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport24

PER LA STORIA – Massimo Marianella presenta la semifinale di Europa League: «Questa è una partita cruciale per la storia moderna e futura dell’Inter. Si costruisce dalle vittorie importanti, come sarebbe l’Europa League. Manifestazioni così cambiano il mood di un club. E’ fondamentale anche per Conte che non ha mai vinto in un palcoscenico europeo: sono partite essenziali. Non sarà facilissimo: l’avversario è temibile, la chiave potrebbero essere i due esterni larghi D’Ambrosio-Young. Dovranno spingere, ma soprattutto coprire e disturbare il possesso palla dello Shakhtar Donetsk. Eriksen probabilmente sarà ancora in panchina. Non merita, a mio avviso, di essere titolare stasera: Conte sa di non poter stravolgere troppo. Eriksen va di fioretto, stasera serve la sciabola. E’ andata avanti con quest’assetto e un centrocampo che sa inventare ma anche contenere».