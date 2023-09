Inter-Sassuolo, probabile formazione di Inzaghi. Frattesi dal 1′ – TS

L’Inter giocherà mercoledì sera contro il Sassuolo per cercare la sesta vittoria consecutiva. Da TuttoSport arrivano le probabili formazioni, possibile un’altra chance dal primo minuto per Davide Frattesi.

PROBABILI – Sorpresa in arrivo in attacco per l’Inter. TuttoSport azzarda la coppia Marcus Thuram-Alexis Sanchez con Lautaro Martinez in panchina. Ci sono possibilità che accada perché l’argentino è l’unico assieme a Alessandro Bastoni ad aver sempre giocato. Anche l’italiano infatti viene dato fuori con Francesco Acerbi a sostituirlo e Stefan de Vrij come difensore centrale. Più alta è la probabilità di vedere nuovamente dal primo minuto Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan è in dubbio ma Simone Inzaghi non ne ha mai fatto a meno. La probabile formazione dell’Inter: Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Sanchez.

Fonte: TuttoSport