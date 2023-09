Sarr, l’attaccante simile a Weah. Aggregato in Prima Squadra – TS

Amadou Sarr è l’ultima idea per sostituire Marko Arnautovic. L’infortunio dell’austriaco lascia a corte di idee, una di queste è l’attaccante della Primavera di Cristian Chivu.

SOLUZIONE – Amadou Sarr è l’attaccante classe 2004 che ben sta facendo con la Primavera di Cristian Chivu. 229 minuti in campo in campionato, un gol e un assist oltre la rete segnata alla Real Sociedad in UEFA Youth League. Il calciatore potrebbe rivelarsi un’ottima risorsa, infatti Simone Inzaghi lo ha richiamato per farlo allenare in Prima Squadra. Già era stato convocato con Monza e Cagliari, stavolta rimarrà probabilmente in pianta stabile. Veloce, tecnico e fisico con i suoi 190 cm che lo aiutano: ricorda George Weah per le caratteristiche mostrate nel corso degli anni. Inizi al Liventina tra le Giovanili, poi Inter con Under-17, Under-18 con 20 gol in 37 partite ed infine la Primavera. Un ragazzo che non vive solo di calcio, ma che si impegna anche nello studio. 10 in condotta è figlio di chi dà grande importanza al rispetto degli altri e all’andamento scolastico.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna