Inter-Sampdoria, quanti dubbi per Inzaghi! In corso 5 ballottaggi − TS

Questa sera al Giuseppe Meazza in San Siro l’Inter ospiterà la Sampdoria di un grande ex nerazzurro: Dejan Stankovic. Il serbo dovrà dimenticare 10 anni di gloria a Milano e trovare punti salvezza fondamentali, Inzaghi invece vuole continuare la striscia di successi.

DUBBI DI FORMAZIONE − L’Inter vuole assolutamente ottenere la quarta vittoria consecutiva. Quattro successi di fila non arrivano dall’ultima parte della scorsa stagione e Inzaghi vuole sopperire a questo problema. Di fronte avrà una delle squadre in lotta per la salvezza e uno dei beniamini della tifoseria interista: Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria. La formazione sarà probabilmente quella vista nelle ultime settimane. Ci sono diversi ballottaggi: de Vrij-Acerbi, Gosens-Dimarco, D’Ambrosio-Skriniar, Darmian-Dumfries, Asllani-Calhanoglu. Gli ultimi dubbi verranno sciolti nel pomeriggio, pensando anche alle sfide contro Bayern Monaco e Juventus.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini