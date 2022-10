Inter, fatturato record! Ma il passivo è grave: pesano anche 3 uscite − TS

L’Inter ha chiuso il suo fatturato con un record mai visto prima ma il passivo rimane comunque molto alto. Ad influire su ciò anche tre uscite dal mercato non proprio redditizie

USCITE NEGATIVE − Se il fatturato dell’Inter tocca quota 439 milioni, il massimo mai raggiunto dal club nerazzurro, il debito non è sicuramente da meno. Il passivo è pari a 140 milioni di euro, decisamente alto e assolutamente da saldare. Come anche riportato durante la conferenza stampa post Assemblea dei soci, ad aggravare sul rosso in bilancio sono state anche tre uscite non proprio redditizie per le casse dell’Inter. Ovvero quelle di Christian Eriksen, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Svalutazione da 16,5 milioni di euro per le loro risoluzioni contrattuali con ben 22,9 milioni spesi tra intermediari e agenti.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi