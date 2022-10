Skriniar, anche da Zhang fiducia ma il rosso in bilancio va saldato… − CdS

C’è ottimismo per il rinnovo di Skriniar come ha anche ribadito lo stesso Steven Zhang in conferenza stampa (vedi articolo). Tuttavia, il rosso nel bilancio dell’Inter è pesante. Occhio alla cessione di un big

LA SITUAZIONE − Se dopo mercoledì sera l’ottimismo era ben legittimo, da giovedì e soprattutto da ieri questo è cresciuto a livelli molto alti. Milan Skriniar ha ottime possibilità di rimanere all’Inter. La qualificazione agli ottavi di Champions League nonché il primo incontro con il suo entourage non sono due fattori da trascurare. Anzi. Inoltre anche ieri, durante la conferenza stampa al termine dell’Assemblea dei soci, lo stesso presidente Zhang ha ribadito la volontà dell’Inter di trattenerlo. Tuttavia, il bilancio del club è nettamente in rosso. I 140 milioni di debiti rimangono un grosso scoglio da superare. Ecco perché resta viva l’ipotesi cessione di un big. D’altronde si è arrivati alla diminuzione del debito da 246 a 140 anche grazie alle vendite remunerative: Lukaku e Hakimi.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno