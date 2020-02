Inter-Sampdoria, i 23 convocati di Ranieri: un recupero in difesa

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 e valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Ranieri ha diramato la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida contro i nerazzurri. Tonelli ha recuperato. Di seguito l’elenco completo

I CONVOCATI DELLA SAMPDORIA

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella.

Fonte: sampdoria.it