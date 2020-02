Inter-Sampdoria, Ranieri dirige la rifinitura prima della partenza: il lavoro

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria si giocherà domani alle ore 20.45 a San Siro, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico blucerchiato Ranieri, che ha diramato la lista dei convocati (vedi articolo), ha diretto l’allenamento di rifinitura prima della partenza per Milano. Di seguito il report

RIFINITURA – Inter-Sampdoria, i blucerchiati hanno svolto la rifinitura della vigilia prima della partenza: “Dopo la riunione video la squadra ha lavorato sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Prima fase dedicata al riscaldamento, quindi la seduta è stata incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche e sviluppo delle palle inattive. In gruppo anche Nicola Murru e Gastón Ramírez, indisponibili per squalifica. Lavori individuali programmati per Kristoffer Askildsen e Morten Thorsby. Percorso di recupero per Alex Ferrari“.

Fonte: sampdoria.it