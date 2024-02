Inter-Salernitana, oltre 70mila a San Siro! Info e biglietti per la partita

Inter-Salernitana verso il sold-out: per la sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A attesi più di 72mila spettatori per la sfida di venerdì alle 21 a San Siro.

INFO BIGLIETTI – “Dopo la vittoria sulla Roma, l’Inter torna a San Siro per continuare la sua corsa in campionato. Si gioca di venerdì, per preparare al meglio l’altro appuntamento segnato in rosso sul calendario, la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, in programma martedì alle 21:00. Ma prima di pensare alla Champions League, tutte le forze sono dedicate a Inter-Salernitana. Sarà un’altra notte carica di interismo: San Siro corre verso il sold-out, con oltre 72mila biglietti già venduti. Gli ultimi tagliandi sono in vendita su inter.it: il calcio d’inizio del match è fissato venerdì alle 21:00, con i cancelli di San Siro che apriranno alle 19:00. Allo stadio, le biglietterie saranno aperte dalle 18:00″.

RACCOMANDAZIONI – “In occasione di Inter-Salernitana, sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 19:00. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso. Onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore. La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all’interno dell’impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali”.

Fonte: Inter.it