Inter-Salernitana le probabili: un cambio in attacco per Inzaghi? – Sky

Vigilia di Inter-Salernitana. I nerazzurri domani aprono la giornata di Serie A ricevendo a San Siro l’ultima in classifica. Tornare a vincere è obbligatorio per correre verso lo scudetto e Simone Inzaghi potrebbe adottare queste scelte.

VIGILIA – L’Inter deve tornare a vincere e dimenticare il mese nerissimo di febbraio. Domani a San Siro arriva la Salernitana di Nicola e i nerazzurri devono vincere contro l’ultima in classifica. Stando alle probabili formazioni di Sky Sport, Inzaghi potrebbe cambiare una pedina davanti con Alexis Sanchez al fianco di Edin Dzeko mettendo in panchina dunque Lautaro Martinez. A differenza di quanto uscito stamani sui vari quotidiani infine (vedi articolo), non ci dovrebbe essere nessuna rotazione in mezzo al campo. La Salernitana invece sembra orientata al 4-2-3-1 con Verdi-Perotti-Kastanos alle spalle di Djuric unica punta. Ecco le probabili.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Kastanos, Perotti, Verdi; Djuric. All. Nicola.

Fonte: Sky Sport