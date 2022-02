Inter-Roma, un classico della Coppa Italia. Ricordate l’ultimo incontro?

Inter e Roma sono pronte ad affrontarsi nei quarti di finale di Coppa Italia questa sera alle 21 a San Siro. Sarà il ritorno nello stadio che è stato suo per due stagioni di Jose Mourinho ma i nerazzurri vogliono dimenticare la sconfitta nel derby.

CLASSICO – Inter e Roma è sempre un classico della Coppa Italia. Le due squadre si sono affrontante infatti 21 volte in questa competizione con i nerazzurri che hanno vinto 12 volte, la Roma 7 e 2 i pareggi. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato 9 anni fa, nella stagione 2012/2013 nel doppio scontro in semifinale. L’Inter perse entrambe le sfide, 2-1 all’Olimpico e 2-3 a San Siro con le reti decisive di Torosidis e doppietta di Destro. L’Inter che arriva questa sera è un’Inter ferita, così come la Roma dopo l’episodio nel finale della sfida col Genoa. Servirà mantenere alta la concentrazione e portarsi a casa questo grande classico di Coppa.