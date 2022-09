Inter-Roma, Mourinho pensa alle mosse: una scelta a sinistra – Sky

In vista di Inter-Roma, in casa giallorossa si pensa alle possibili mosse per cercare di espugnare San Siro. Secondo quanto riporta l’inviato di Sky Sport a Trigoria Paolo Assogna, José Mourinho avrebbe già preso una scelta a sinistra.

FASCIA SINISTRA – Dopo il rientro dalle nazionali è il tempo di pensare alla prossima sfida. Sabato, ore 18.00, andrà in scena a San Siro Inter-Roma. In casa giallorossa José Mourinho sta già pensando alle mosse per contrastare la squadra di Simone Inzaghi. Con una possibile scelta a sinistra. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, non dovrebbe essere Leonardo Spinazzola a scendere in campo sulla fascia, bensì è – al momento – Nicola Zalewski ad avere più chance rispetto al compagno.