De Grandis: «Barella ha tutto, può essere stella. Serve una risposta»

Nicolò Barella è in campo in questi minuti nella sfida di UEFA Nations League tra Ungheria e Italia. Delle sue qualità ha parlato il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, che ha sottolineato come serva da lui una risposta che confermi le sue potenzialità.

CERTEZZE DA RITROVARE – In campo questa sera nella sfida tra Ungheria e Italia, Nicolò Barella deve mostrare le sue qualità. A ribadirlo è Stefano De Grandis, che ha elogiato così il centrocampista dell’Inter: «Barella è un giocatore troppo importante per la nazionale. Viene da una stagione così e così dopo aver perso alcune certezze che gli ha dato Conte. È forte, poi si è perso forse anche per un eccesso di generosità. Un centrocampista deve usare la testa, non può fare interventi troppo aggressivi. Ha tecnica, corsa, inserimento, triangolo e può essere una stella. Mi aspetto una risposta da lui questa sera».