Inter-Roma, Maresca insufficiente non controlla i gialli! Paredes rischia: la moviola – CdS

L’arbitro Maresca esagera ancora una volta con i gialli, succede in Inter-Roma dove gli ammoniti sono ben 7, molti inspiegabili, in altri casi mancano proprio quelli evidenti come quello per Leandro Paredes che rischia più volte di farsi espellere. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport, che giudica insufficiente la sua direzione di gara.

LA MOVIOLA – Maresca al triplice fischio di Inter-Roma è incontrollabile, termina la partita con ben 7 ammoniti (su 23 falli, praticamente un giallo ogni tre). Manca un giallo a Dumfries su Paredes. Proprio per il centrocampista argentino l’Inter chiedeva il secondo per il fallo su Marcus Thuram. Manca il secondo giallo anche per Mancini, che lo manda a quel paese con il braccio destro. Nessun caso di rigore: corpo a corpo fra Llorente e Dumfries, che comincia fuori area e si concretizza dentro. Voto 5 per l’arbitro Maresca della moviole del quotidiano romano.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna