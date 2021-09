Inter-Real Madrid, un solo dubbio di formazione per Inzaghi

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, avrebbe un solo dubbio riguardo la formazione da schierare dal primo minuto contro il Real Madrid.

DUBBIO – Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter a poche ore dalla partita di Champions League contro il Real Madrid. Recuperato Alessandro Bastoni, il solo dubbio per Simone Inzaghi riguarderebbe la scelta sulla fascia destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, con il primo in vantaggio sull’olandese. Per il resto la formazione sarebbe delineata.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzagli