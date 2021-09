Dzeko: «Inter sa che posso dare ancora tanto. Lukaku? Nessun peso»

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Amazon Prime Video: le parole del centravanti bosniaco.

CIGNO DI SARAJEVO – Queste le parole ai microfoni di Amazon Prime Video da parte di Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, partendo dal suo soprannome. «Il cigno di Sarajevo è un soprannome, mi piace. L’ho sentito durante questi sei anni, nell’ultimo mese sempre di più, veramente mi piace».

INFANZIA – Dzeko sulla sua infanzia. «Se avrei mai immaginato di diventare l’uomo, il giocatore e il professionista che sono diventato dopo quello che ho passato? L’infanzia non era facile per tanti bimbi in Bosnia durante la guerra. Però la gente è uscita da lì molto più forte e tutto questo che sono adesso da parte sportiva non me l’aspettavo. La parte umana sì perché grazie ai miei genitori sono diventato prima di tutto uomo, prima di tutto e poi tutto il resto».

LAUTARO MARTINEZ – Dzeko ha giocato con il Kun Aguero ed ora fa coppia in attacco con Lautaro Martinez. «I giocatori forti possono giocare sempre insieme. Con Aguero mi sono trovato benissimo e anche lui con me. Se facciamo qui quello che abbiamo fatto allora sono contento. Sicuramente Lautaro è un grandissimo giocatore e speriamo almeno due anni di fare grandi cose per l’Inter».

INTER – Dzeko sull’Inter. «Quante volte ho sfiorato l’Inter? Due o tre volte almeno. La prima volta non mi aspettavo di venire perché avevo un altro anno a Roma, ho detto con il mister Mourinho che avrei dato tutto per la Roma anche se non mi sono piaciute tante cose negli ultimi sei mesi, però ho molto rispetto per mister Mourinho e anche per la Roma che mi ha dato tanto e a cui posso dire solo grazie. Però poi è arrivata l’Inter ed anche ero in scadenza e la Roma mi ha detto dall’inizio che non mi avrebbe prolungato il contratto. Mi volevano tanto il mister e tutta la società ed ho visto avevano molta fiducia in me e loro sanno e pensano che posso dare ancora tanto. Ho conosciuto il presidente Steven Zhang qualche anno fa a Milano. L’anno scorso l’ho visto dopo la partita contro l’Inter ed erano già campioni d’Italia».

FUTURO – Dzeko su Simone Inzaghi e Romelu Lukaku. «Negli ultimi anni alla Lazio Inzaghi ha fatto grandissime cose e spero che da adesso tutti e due insieme continueremo a farle per l’Inter dopo lo scudetto vinto meritatamente l’anno scorso. Romelu (Lukaku, ndr) ha dato tanto negli ultimi due anni per l’Inter, ha vinto lo scudetto e ha fatto tanti gol. Però io sono venuto qui adesso e non sento nessun peso, penso solo all’Inter e ad aiutare la squadra, guardo sempre al futuro. Non vedo l’ora di rigiocare la Champions League dopo gli ultimi due o tre anni che non l’ho fatta con la Roma. Subito alla prima partita giochi contro i migliori, siamo pronti e non vediamo l’ora».

Fonte: PrimeVideo.com