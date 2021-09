Inter-Real Madrid, rifinitura iniziata: c’è Bastoni! Prova in corso

Inter-Real Madrid, iniziato da qualche minuto l’allenamento di rifinitura. Tutti a disposizione per Simone Inzaghi (tranne Stefano Sensi), compreso Alessandro Bastoni che sarà provato.

PROVA – Inter-Real Madrid, allenamento di rifinitura per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, in vista del debutto di domani in UEFA Champions League. Iniziata la prova per Alessandro Bastoni, visto che gli ultimi esami ieri hanno escluso altre problematiche fisiche. Il difensore sarà provato tra oggi e domani in vista di una possibile convocazione, così come confermato dal tecnico in conferenza stampa: «Per quanto riguarda Bastoni lo valuterò in questi due allenamenti che abbiamo: è normale che il ragazzo ci voglia essere, ieri ha fatto un allenamento blando e oggi dovrà forzare. C’è ottimismo, ma bisogna vedere le risposte che darà il ragazzo» (vedi conferenza).