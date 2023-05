Inter, pranzo e poi riunione: tutto pronto per la finale di Coppa Italia

Fiorentina-Inter, manca davvero pochissimo per la finale di Coppa Italia della stagione 2022/23 (vedi articolo). Simone Inzaghi e i suoi hanno lavorato sodo per approdare all’appuntamento più importante della competizione e, dopo il pranzo, si svolgerà la riunione per definire tutti gli ultimi dettagli, come confermato anche da Sky Sport.

PROGRAMMA − L’Inter, come da programma e come confermato anche da Sky Sport, è attualmente riunita per il pranzo a pochi metri dallo Stadio Olimpico dove si svolgerà questa sera la finale di Coppa Italia. Prima di raggiungere l’impianto sportivo della Capitale, i nerazzurri terranno con Simone Inzaghi l’ultima riunione prevista per sistemare gli ultimi dettagli. Poi partiranno alla volta del rettangolo verde di gioco dove daranno il tutto per tutto per conquistare un altro trofeo in questa stagione 2022/23, senza mai sottovalutare l’avversario.