Inter-Parma, rimane un ballottaggio per Conte: D’Ambrosio a riposo?

D’Ambrosio

La posizione di Inter-Parma (domani alle 18.00) nel calendario impone a Conte di scegliere attentamente l’undici da schierare. Al netto anche degli infortuni, delle assenze obbligate e della prossima partita col Real Madrid (mertedì 3 novembre). Ecco perché potremmo vedere D’Ambrosio accomodarsi in panchina domani.

ROTAZIONI – Inter-Parma si pone a metà tra le sfide di Champions League contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid. E la situazione di classifica dei nerazzurri nel girone europeo impone ad Antonio Conte di fare valutazioni approfondite sulla formazione da schierare domani. In tutti i reparti, compresa la difesa. Che è la zona meno colpita da defaillances: l’unico indisponibile è Milan Skriniar, ancora positivo al Covid-19. E due terzi della retroguardia sono già occupati, nello specifico da Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Resta da scegliere chi occuperà la posizione di centrodestra. Finora in stagione il più utilizzato in quella mattonella è Danilo D’Ambrosio, che ha 6 presenze su sette partite, condite da 2 gol. Tuttavia anche il numero 33 viene da quattro presenze consecutive da titolare, in cui ha saltato dieci minuti solo nell’ultima contro lo Shakhtar Donetsk. Facile quindi che Conte voglia concedergli un turno di riposo, preservandolo in vista della partita di Champions League contro il Real Madrid. Al suo posto, in rampa di lancio c’è Matteo Darmian, autore finora di prove convincenti.